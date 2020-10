Έκανε την κίνηση της λίγο πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου η Ατλέτικο.

Η ομάδα της Μαδρίτης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λούκας Τορέιρα από την Άρσεναλ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Τόμας Παρτέι που αποκτήθηκε από τους... κανονιέρηδες αντί 50 εκατ. ευρώ (ρήτρα).

#BienvenidoTorreira

Agreement with @Arsenal over the loan of @LTorreira34 until the end of the season.

#AúpaAtleti pic.twitter.com/JFZJg2cqMN

Atlético de Madrid (@atletienglish) October 5, 2020