Οι φίλοι της Άρσεναλ χρειάστηκε να περιμένουν σχεδόν μέχρι τα… μεσάνυχτα ώρα Αγγλίας, αλλά αν μη τι άλλο η αναμονή άξιζε τον κόπο. Με κάθε επισημότητα, οι Κανονιέρηδες ολοκλήρωσαν τη σπουδαία μεταγραφή του Τόμας Παρτέι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, καταβάλλοντας το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τη ρήτρα του Γκανέζου χαφ, ο οποίος είχε περάσει ήδη από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το πενταετές του συμβόλαιο.

Η μεταγραφή του 27χρονου συνάντησε δυσκολίες λόγω απόστασης και των διαδικασιών αποστολής των απαραίτητων εγγράφων σε La Liga και Premier League, ωστόσο, οι ιθύνοντες των Λονδρέζων κινήθηκαν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κι αφού διευθέτησαν και τις τελικές λεπτομέρειες, τον ανακοίνωσαν κι επίσημα.

Welcome to the Partey!





@Thomaspartey22#NoThomasNoPartey pic.twitter.com/009Er2kZBK

