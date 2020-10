Κάντιθ – Γρανάδα 1-1: Βαθμό με... σπρώξιμο η αντίπαλος του ΠΑΟΚ (vid)

Η Γρανάδα που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 5ο όμιλο του Europa League, κατάφερε να πάρει έναν βαθμό στο “Ραμόν ντε Καράνθα”, αλλά θα έπρεπε να είχε ηττηθεί. Το 1-1 κόντρα στην Κάδιθ την αδικεί βάσει αγωνιστικής εικόνας, αλλά από την αντίθετη πλευρά ο διαιτητής δεν έδωσε ένα αδιανόητο εις βάρος της πέναλτι.

No es que no se haya pitado penalti, es que no han querido pitar penalti, que es muy diferente. Para casos así está el VAR. Vergonzoso.

pic.twitter.com/HwdX8g50sf

— moisESPN (@moillorens) October 4, 2020