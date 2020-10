ΑΕΚ - Βόλφσμπουργκ: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Μετά τον Φρένκι Ντε Γιόνγκ, ο αμέσως επόμενος που κάνει το δρομολόγιο από τον Αίαντα και το Άμστερνταμ στην Μπαρτσελόνα και τη Βαρκελώνη, γίνεται ο Σερζίνιο Ντεστ.

Ο 19χρονος Αμερικανός φουλ μπακ υπέγραψε στους «μπλαουγκράνα» για τα επόμενα πέντε χρόνια, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει στα 21+5 εκατομμύρια ευρώ.

Προϊόν των ακαδημιών του Άγιαξ και μέλος της πρώτης ομάδας από το 2019, ο Ντεστ είναι πλέον κάτοικος «Καμπ Νόου» μέχρι και το 2025.

The American Dream in Barcelona.

@sergino_dest, welcome to Barça! #DE2TCuler pic.twitter.com/gq6avTiHq8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 1, 2020