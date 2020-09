Ο Σέρχιο Ράμος σκόραρε στο 82' επί της Μπέτις, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του μέσα στην Ανδαλουσία και σκόραρε για 17 η σερί στη La Liga.

Ο αρχηγός της «βασίλισσας» είναι εκεί για τα δύσκολα και το αποδεικνύει όποτε χρειάζεται.

Αυτό έκανε και απέναντι στην Μπέτις.

Sergio Ramos has now scored in 17 straight La Liga seasons. SEVENTEEN.

He's a defender pic.twitter.com/25NJkWc9Gb

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 26, 2020