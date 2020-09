Μπαρτσελόνα: Ξανά εκτός αποστολής οι Σουάρες και Βιδάλ (pic)

Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός συλλόγου. Ο Χιλιανός μέσος έχει συμφωνήσει με την Ίντερ και σύντομα θα ταξιδέψει στην Ιταλία, για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την μεταγραφή του.

Ωστόσο, η περίπτωση του Λουίς Σουάρες είναι διαφορετική, Ο Ουρουγουανός αρνήθηκε την πρόταση των «μπιανκονέρι», καθώς λόγω της γραφειοκρατίας δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει ιταλικό διαβατήριο πριν από την 6η Οκτωβρίου κι αυτό θα του στερούσε την παρουσία του στους ομίλους του Champions League.

Ετσι, όπως φαίνεται θα «ξεμείνει» στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα». Ωστόσο, ο Ρόναλντ Κούμαν του έχει ξεκαθαρίσει πως δεν τον υπολογίζει στα πλάνα του, γι' αυτό και τον άφησε για δεύτερο διαδοχικό (φιλικό) παιχνίδι εκτός αποστολής.

Στην αποστολή πάντως δεν συμπεριλήφθηκε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα, Μίραλεμ Πιάνιτς, ο οποίος θα χρειαστεί μερικές προπονήσεις προκειμένου να είναι 100% έτοιμος.

Convocatoria del Barcelona para el amistoso ante el Girona hoy a las 19,00. No están Suárez , Vidal no Rakitic . Aun no entran ni Pjanic ni Ansu pic.twitter.com/0IdaT9KLoW

— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 16, 2020