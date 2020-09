Κούμαν: «Πρέπει να πουλήσουμε παίκτες για να αποκτήσουμε τον Ντεπάι»

Η ολλανδική «De Telegraaf», την Δευτέρα (14/05) ανέφερε πως οι Καταλανοί συμφώνησαν με την Λυών για τη μεταγραφή του 26χρονου φορ και πως η παρουσίασή του αναμένεται εντός της εβδομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», η Μπαρτσελόνα διέψευσε την εν λόγω συμφωνία, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με τον παίκτη και με την Λυών.

Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι το εν λόγω deal δεν θα προχωρήσει. Από την άλλη όμως, ο τεχνικός της Μπάρτσα, Ρόναλντ Κούμαν, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ντεπάι, λέγοντας ωστόσο πως για να κινηθεί η ομάδα για την απόκτησή του, θα πρέπει να παραχωρήσει μερικούς παίκτες.

Ronald Koeman just confirmed the situation regarding Memphis Depay deal: “We need to sell players before we can sign Depay”. #FCB #OL #Barça https://t.co/VK2vqa36MK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2020