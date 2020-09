Οι εξελίξεις τρέχουν στο θέμα που έχει απασχολήσει τη Βαρκελώνη αλλά και όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη την τελευταία εβδομάδα μετά την πρόθεση που εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι για ιστορική αποχώρηση από τους «μπλαουγκράνα».

Από το μεσημέρι της Πέμπτης τα δεδομένα έχουν ανατραπεί και ο Αργεντινός ηγέτης φέρεται να έχει αποφασίσει τελικά να παραμείνει στο κλαμπ μέχρι και το καλοκαίρι του 2021, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να επισημοποιηθεί εντός της ημέρας.

Όπως αναφέρει ο ισπανικός Τύπος, ο Μέσι ετοιμάζει επίσημη δήλωση για να εκδοθεί αυτή τις επόμενες ώρες, ενώ, συμβουλεύεται και τους δικηγόρους του για ν' απαντήσει στην ανακοίνωση της LaLiga σχετικά με το συμβόλαιό του και την ενεργή ρήτρα των 700 εκατομμυρίων.

Rodrigo Messi has now arrived at the Foundation offices - two hours after his father, Jorge. Inside, there is a new meeting ongoing with his lawyers.

[@victor_nahe via @partidazocope]pic.twitter.com/Ln6wll60Ic

— Man City Xtra (@City_Xtra) September 4, 2020