Η Μπαρτσελόνα ξέσπασε καθυστερημένα για την αποκαρδιωτική εμφάνιση επί της Οσασούνα που υπέγραψε και την απώλεια του τίτλου από τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 στην έδρα της Ντεπορτίβο Αλαβές.

Ωστόσο, το φινάλε του αγώνα και του πρωταθλήματος για τους Μπλαουγκράνα επισκίασε το εύρος της πεντάρας με τη χειρότερη βαθμολογική επίδοσή τους τα τελευταία 12 χρόνια!

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Κίκε Σετιέν ολοκλήρωσε τη φετινή La Liga στους 82 βαθμούς, η οποία είναι η φτωχότερη συγκομιδή από τη σεζόν 2007/08.

Όπως και φέτος, έτσι και τότε η Μπάρτσα είχε χάσει τον τίτλο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και με μόλις 67 βαθμούς στο «σακούλι» της, είχε δει, μάλιστα, την πλάτη και της εξαιρετικής Βιγιαρεάλ, τερματίζοντας στην 3η θέση.

Barcelona have finished the 2019-20 La Liga season with 82 points, its lowest total since 2007-08 pic.twitter.com/w1HO25JUUU

— ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2020