Esta Liga es especial. Estoy muy orgulloso de este título. Porque a la victoria, en el fútbol y en la vida, se llega así: luchando juntos hasta el final. Mi recuerdo especial a todos nuestros aficionados fallecidos o que hayan perdido a seres queridos por el maldito virus. Se han ido, pero están. Siempre estarán. Va por vosotros. This LaLiga title is special. I'm very proud of this title. Because victory, in football and in life, comes from fighting together to the end. I would especially like to remember all our supporters who have passed away or who have lost loved ones to this terrible virus. They have gone but they are with us. They’ll always be with us. This one’s for you. #HalaMadrid

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Jul 17, 2020 at 4:12am PDT