Σέρχιο Ράμος: «Πρωταθλητές στην πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μας» (vid)

Somos campeones, madridistas. En el año más difícil de nuestras vidas. En el momento más extraño que recordamos. En las buenas y en las malas, con gradas vacías y el silencio atronador de vuestro apoyo. Somos campeones, campeones de Liga. We are the champions, Madridistas. In the most difficult year of our lives. In the strangest times we can remember. In good times and bad, with empty stands and the deafening silence of your support. We are the champions. La Liga champions. #HalaMadrid

Sergio Ramos, Jul 16, 2020