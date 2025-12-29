Δημοσίευμα της BILD αναφέρει πως οι «Μερένγκχες» μπήκαν στη διεκδίκηση του άσου των Βεστφαλών, που αξιώνουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα η ομάδα που το τελευταίο διάστημα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Νίκο Σλότερμπεκ.

Αρκετοί σύλλογοι της Ευρώπης έχουν στη λίστα τους τον αμυντικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ που ξεχωρίζει, μεταξύ αυτών πλέον και η Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD, οι Μαδριλένοι φέρεται να έχουν μπει «ζεστά» στη μάχη της απόκτησης του Γερμανού στόπερ, του οποίου το συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς έχει ισχύ έως το 2027. Γι' αυτό και βάσει του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του γερμανικού κλαμπ πρόκειται να ζητήσουν ένα ποσό κοντά στα 70 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

Την τρέχουσα σεζόν ο 26χρονος μετράει 18 συμμετοχές (1 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας φυσικά βασικό εργαλείο του Νίκο Κόβατς.