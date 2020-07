Επέστρεψε μετά από πέντε μήνες στις προπονήσεις ο Ντεμπελέ

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ταλαιπωρήθηκε και φέτος από αρκετούς τραυματισμούς. Τον Φλεβάρη είχε αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης, καθώς είχε υποστεί ρήξη τένοντα στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο. Την φετινή σεζόν, ο νεαρός άσος της Μπάρτσα, δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του, όσο θα ήθελε καθώς αγωνίστηκε μόλις σε εννέα παιχνίδια.

Πλέον, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, φαίνεται πως έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό, τον τραυματισμό του και είναι αποφασισμένος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του, αλλά από τη νέα σεζόν. Ο προπονητής, Κίκε Σετιέν, δεν είναι πρόθυμος να ρισκάρει στα δύο τελευταία παιχνίδια, με την χρησιμοποίηση του κι έτσι ο Γάλλος, ετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά.

Πάντως, το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα, μοιάζει αβέβαιο, καθώς αρκετές ομάδες παραμονεύουν για την περίπτωση του. Ωστόσο, ο ίδιος έχει δηλώσει πως θέλει να παραμείνει στο ρόστερ και να διεκδικήσει μία θέση.

— Dembélé is back in training! The Frenchman is training alone at the Ciutat Esportiva Joan Gamper. pic.twitter.com/fcWVH7Of6H

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2020