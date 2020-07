Ο Καταλανός αμυντικός των «μπλαουγκράνα» που δεν έχασε ευκαιρία να ειρωνευτεί τον ρέφερι στην κόκκινη κάρτα που έδειξε στον Ανσού Φατί, έκανε εντυπωσιακή άφιξη στο «Καμπ Νόου» λίγο πριν την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ.

Έφτασε με το ποδήλατο έχοντας αναπτύξει τρομερή ταχύτητα και μπήκε... με τις πάντες στο πάρκινγκ, έχοντας εξασφανιστεί σε χρόνο - μηδέν από τα μάτια του κοινού!

Piqué has arrived at Camp Nou by bike pic.twitter.com/638i3dSL7l

