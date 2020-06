Το «λιοντάρι» της Μπιλμπάο πριν από λίγο καιρό αναγκάστηκε να ρίξει τους τίτλους τέλους της καριέρας του λόγω της αναβολής που προκάλεσε η πανδημία, αλλά και για την ανάγκη που είχε να μπει στο χειρουργείο προς αποκατάσταση ενός προβλήματος στο ισχίο.

Μπορεί ν' αποσύρθηκε, όμως, δεν σταματά να βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του ομάδα και να τη στηρίζει.

Η Μπαρτσελόνα θέλησε να τον βραβεύσει για την προσφορά του και για όσα πρεσβεύει για το ισπανικό ποδόσφαιρο κι έτσι του απένειμε τιμητική πλακέτα μέσω του προέδρου, Ζόσεπ Μαρία Μπαρτομέου...

Image: Club President Bartomeu with Athletic Bilbao legend Aduriz ahead of the game. [fcb] pic.twitter.com/99JQrlYrqI

