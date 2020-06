Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους συμφώνησαν για την ανταλλαγή Αρτούρ-Πιάνιτς

Οπως αναφέρει η Repubblica, οι δύο πλευρές μετά από αρκετές συζητήσεις, ήρθαν σε συμφωνία. Ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Μιραλέμ Πιάνιτς, καθώς η Γιουβέντους συμφώνησε να τον παραχωρήσει στη Μπαρτσελόνα και αυτή να εντάξει στο ρόστερ της, τον Αρτούρ.

Βέβαια, ο Βραζιλιάνος μέσος των «μπλαουγκράνα» αρχικά ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Τορίνο, ωστόσο όπως συνεχίζει το δημοσίευμα, πλέον δεν υπάρχουν εμπόδια για την ολοκλήρωση του deal.

Η μεταγραφή του Πιάνιτς στη Μπαρτσελόνα και του Αρτούρ στη Γιουβέντους, θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Juventus and Barcelona have agreed to a swap deal involving Arthur and Miralem Pjanic this summer, according to Italian newspaper @repubblica pic.twitter.com/762dKqsUMF

— B/R Football (@brfootball) June 22, 2020