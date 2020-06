Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει απόψε τους Ανδαλουσιανούς του Ζουλιέν Λοπετέγκι, γνωρίζοντας πως θα είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια διατήρησης της κορυφής από τη στιγμή που και η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε σε τόσο καλή κατάσταση το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στη Βαλένθια φτάνοντας στο 3-0.

Οι «μπλαουγκράνα» πέταξαν για τη Σεβίλλη, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν μάσκες και γάντια μπαίνοντας στο αεροπλάνο, ωστόσο, δεν έλειψε το μάτε στα χέρια του Σουάρες...

#SevillaBarça

Less than to go

https://t.co/613PNu4Y16 pic.twitter.com/tcKpoS6s8j

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020