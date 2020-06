Κολωνία - Λειψία με Live Streaming* και σούπερ προσφορά* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Οι Καταλανοί στο πολύ όμορφο βίντεο που επιμελήθηκαν για το δικό τους... count-down μέχρι τη μέρα που η Μπαρτσελόνα θα ξαναμπεί να παίξει στο γήπεδο, εξυμνούν όσους πάλεψαν με τον αόρατο εχθρό στα νοσοκομεία, όσους βοηθούσαν τους συνανθρώπους τους μένοντας σπίτι, όσους περίμεναν ευχάριστα νέα κι όσους μοχθούσαν για να τα προκαλέσουν.

«Μετρούσαμε τις μέρες όπως τις πάσες για ένα γκολ. Μας έλειψε το παιχνίδι, η ομάδα, οι συμπαίκτες μας, ακόμα και οι αντίπαλοι.

Τώρα, μόλις η μπάλα κυλήσει στο χορτάρι, θα γεμίσουμε ξανά τα μέρη μας με χρώματα. Πρώτα το σπίτι μας, μετά τα μπαρ και τους δρόμους και πιο αργά το γήπεδό μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο βίντεο.

Culers, let's get back to the game!

#WeAllPlay #BackToWin pic.twitter.com/34kkU3rzhr

— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) June 1, 2020