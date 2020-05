Στη LaLiga ενημέρωσαν για την κακή εξέλιξη των κρουσμάτων του Covid-19 στα μέλη των ομάδων των δύο πρώτων κατηγοριών, γνωστοποιώντας πως έχουν υπάρξει πέντε θετικά τεστ στα κλαμπ.

Αυτοί οι πέντε ποδοσφαιριστές ήταν τελείως ασυμπτωματικοί και θα παραμείνουν σε καραντίνα για το προσεχές διάστημα μέχρι να προκύψουν δυο αρνητικά τεστ από τον καθένα τις επόμενες μέρες...

LaLiga statement "Between LaLiga Santander and LaLiga SmartBank clubs, 5 positive cases have been detected among players, all of them asymptomatic and in the latter stages of the illness." Those players will remain in quarantine at home, until they get two negative results. pic.twitter.com/jCjUMGFrsQ

