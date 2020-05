Το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα κάνει και η La Liga, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την επάνοδο των ομάδων στις προπονήσεις από την τρέχουσα κιόλας εβδομάδα.

Η διοργανώτρια αρχή ανέμενε την έγκριση του Υπουργείου Υγείας για το άνοιγμα των προπονητικών κέντρων, η οποία και ήρθε τελικά κι έτσι οι παίκτες των 20 συλλόγων θα αρχίσουν να προπονούνται ατομικά στη βάση τους, αφού πρώτα υποβάλλονται σε ιατρικά τεστ σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τον Covid-19.

Έτσι, η ισπανική Λίγκα ακολουθεί τα χνάρια των Bundesliga, Premier League και Serie A από το Top-5 που κατά σειρά επέστρεψαν στις προπονήσεις.

Official statement.#LaLigaSantander and #LaLigaSmartBank clubs to return to training this week.

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 4, 2020