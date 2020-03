Ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν, Οι ποδοσφαιριστές παραμένουν εσώκλειστοι εξαιτίας του Covid-19 , ψάχνοντας διάφορους τρόπους για να παραμείνουν σε φόρμα.

Ο Μάρκο Ασένσιο θέλοντας να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτει στο σπίτι του, έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και άρχισε να παίζει μόνος του πασούλες με τον τείχο.

Marco Asensio back in training.

In his back-yard and by himself but still. pic.twitter.com/crMmbP5M3q

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 24, 2020