Σαν σήμερα: Το πλέον αλησμόνητο Clasico όλων των εποχών (vid)

Στις 23 Μαρτίου 2014 η Ρεάλ διασταύρωσε τα ξίφη της με την Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι κορυφής της La Liga. Σε ένα ντέρμπι με δύο ανατροπές, πέναλτι και πολλά νεύρα οι «μπλαουγκράνα» ήταν οι μεγάλοι νικητές με 4-3.

Ηταν από τα παιχνίδια που δεν ήθελες να τελειώσει. Η παρέα της Μπάρτσα Μέσι, Νεϊμάρ, Τσάβι και Ινιέστα εναντίον σε αυτή της Ρεάλ, Ράμος, Τσάβι Αλόνσο, Μόντριτς και Μπενζεμά. Ονόματα που έχουν γράψει ιστορία με τις φανέλες των ομάδων τους.

Η Μπάρτσα ήταν αυτή η οποία άνοιξε το σκορ με τον Ινιέστα μόλις στο 7ο λεπτό. Ωστόσο, το 0-1 δεν παρέμεινε για πολύ, καθώς η Ρεάλ ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ με δύο γκολ του Καρίμ Μπενζεμά στο 20' και στο 24'.

Από εκεί και πέρα ο Λιονέλ Μέσι πήρε την σκυτάλη και οδήγησε την ομάδα του στη δόξα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Αργεντινός θρύλος έβγαλε για τον Νεϊμάρ στο ύψος του πέναλτι, ο Καρβαχάλ τον έκοψε, αλλά η μπάλα πήγε στον Μέσι που σούταρε άμεσα με το αριστερό από κοντά και ισοφάρισε σε 2-2. Με αυτό το γκολ έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των "clásicos".

Ο Ρονάλντο από την άλλη κατάφερε να βάλει ξανά την ομάδα σε ρόλο οδηγού στο 55' μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 63' ο συνήθης ύποπτος, Σέρχιο Ράμος ανέτρεψε τον Νεϊμάρ στην μεγάλη περιοχή και αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Ο Μέσι δεν αστόχησε και πέτυχε το 3-3.

Το αποτελειωτικό χτύπημα για τους Μαδριλένους ήρθε στο έξι λεπτά πριν το τέλος. Ο Ινιέστα κέρδισε πέναλτι, μετά από μαρκάρισμα του Καρβαχάλ με τον Αργεντινό άσο της Μπάρτσα, Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει το 4-3 για την ομάδα του.

Οπως και να 'χει τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία, με τις δύο ομάδες στο τέλος να αφήνουν τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό γι' αυτό το εξωφρενικό θέαμα που πρόσφεραν.

Messi hat-trick

CR7 and Benzema on the scoresheet

Ramos red card

4-3 comeback win for Barca

On this day in 2014, a blockbuster Clasico pic.twitter.com/xljpZOSkEE

— B/R Football (@brfootball) March 23, 2020