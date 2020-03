«Η Μπαρτσελόνα θέλει από τώρα τον τίτλο του πρωταθλήματος»

Στη Primera Division, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα αναμένεται να ζητήσουν από τώρα να ανακηρυχθούν πρωταθλητές!

Μπορεί στην Ισπανία να υπάρχει αναβολή, όπως και στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης λόγω κορονοϊού , αλλά μέχρι στιγμής δεν πρόκειται για οριστική διακοπή.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η καταλανική εφημερίδα «Sport», οι «μπλαουγκράνα» θεωρούν πως πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα το πρωτάθλημα και ο τίτλος να πάει σε αυτούς.

Κάτι τέτοιο θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Ισπανία μιας και η Μπαρτσελόνα δεν έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου κι αυτό διότι βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά δύο βαθμών, από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Today's frontpages:

Marca: "Isolation from every side of football"

AS: "Who should be the champion?"

Mundo Deportivo: "Cracks"

Sport: "Barça will demand the league title" pic.twitter.com/BIexvAC18f

The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 15, 2020