Ο γεννημένος στη Γκάνα, αλλά μεγαλωμένος στην Ισπανία και διεθνής με την «φούρια ρόχα», επιθετικός των Βάσκων, έκλεψε την παράσταση στον προημιτελικό με τους «μπλαουγκράνα» το βράδυ της Πέμπτης.

Η κεφαλιά του στις καθυστερήσεις οδήγησε τη Μπιλμπάο στα ημιτελικά του Copa del Rey, με τη Μπαρτσελόνα να ... παίρνει αγκαζέ τη Ρεάλ και να μένουν εκτός συνέχειας, αφού και η «βασίλισσα» αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ!

Ο Ινάκι Γουίλιαμς σε επίπεδο πρωταθλήματος στη LaLiga, δεν έχει χάσει ούτε ένα ματς από τον Απρίλη του 2016! Εδώ και περίπου 4 χρόνια (17/4/2016) έχει παίξει σε 141 διαδοχικά ματς της LaLiga και μάλιστα, δεν έχει τραυματιστεί ποτέ σε παιχνίδι του πρωταθλήματος και ούτε έχει χρειαστεί ν' απουσιάσει!

Απίθανος, βιονικός και πλέον... τιμωρός!

Since 17th of April 2016, Inaki Williams has not missed a single La Liga game for Bilbao. He has now played 141 games in a row, without getting injured.

Mad stat. pic.twitter.com/Fj2kFiWMxn

