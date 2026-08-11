Σε μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη, η Κάντιθ απομάκρυνε τον προπονητή της λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν.

Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες... Μόλις τέσσερις ημέρες πριν την πρεμιέρα της απέναντι στη Θέλτα, η Κάντιθ έμεινε χωρίς προπονητή, με τη διοίκηση του συλλόγου να προχωρά στην απομάκρυνση του Ιμανόλ Ιντιάκεθ.

Ο Βάσκος τεχνικός, που στο παρελθόν έχει εργαστεί τρεις φορές στην ΑΕΚ Λάρνακας, ανέλαβε τους Λιμονέρος τον Απρίλιο και τους διατήρησε στη La Liga, εντούτοις παρότι είχε αποφασιστεί πως θα τους καθοδηγήσει και τη νέα σεζόν, αυτό εντέλει δεν θα συμβεί, λόγω των έντονων διαφωνιών του με τους ιθύνοντες του κλαμπ - μεταξύ των οποίων και με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Χουάν Κάλα, που έχει πόστο στην Κάντιθ.

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ο Ιντιάκεθ είχε μεγάλα παράπονα από τις μεταγραφές που πραγματοποίησε η ομάδα το καλοκαίρι, με σχετικές του δηλώσεις να αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Φαβορί για να αντικαταστήσει τον 54χρονο κόουτς είναι ο Άλμπερτ Θελάδες, με την πρόσληψή του ωστόσο να μην έχει οριστικοποιηθεί ακόμα.