Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ρικέλμε προσφέρει τη βοήθεια του στον Πέρεθ, παρά την ήττα του στις εκλογές

Ο Ενρίκε Ρικέλμε δήλωσε πως είναι πρόθυμος να προσφέρει τη βοήθεια του στον Φλορεντίνο Πέρεθ, παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε με την άνετη νίκη του Φλορεντίνο Πέρεθ, σε μια ημέρα που θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή των μελών στις κάλπες μετά από δύο δεκαετίες χωρίς εκλογές. Ο Ενρίκε Ρικέλμε ηγήθηκε της αντιπολίτευσης, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει το 35% των ψήφων.

Μέσω ενός αποχαιρετιστηρίου βίντεο, ο νεαρός επιχειρηματίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όλα τα μέλη που αφιέρωσαν χρόνο για να ακούσουν τις ιδέες του και συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση της περασμένης Κυριακής (07/06). Προς τιμήν του, δεν εξέφρασε καμία δυσαρέσκεια, παρά μόνο εκτίμησε τη δημοκρατική διαδικασία ως συλλογικό θρίαμβο για τον θεσμό.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίζει όταν υπάρχει επιλογή. Είμαστε περήφανοι που συμμετείχαμε σε μια τόσο ιστορική εκλογή και, από σεβασμό και αγάπη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που βοηθήσαμε στη βελτίωση του συλλόγου προσφέροντας μια εναλλακτική λύση. Η υποστήριξη που λάβαμε ξεπέρασε κατά πολύ αυτό που αναμενόταν μόλις πριν από δύο εβδομάδες».

🗣️ Mano tendida de @legadoyfuturo26 a @Florentino2026_ 🫱🏻



“Y tiendo la mano a poder seguir el debate que no hemos tendido durante la candidatura”, dice Enrique Riquelme tras perder las elecciones a la presidencia del @realmadrid



“Que se escuche al socio”. #futbol #elecciones pic.twitter.com/9jXwY3PQlu — Teledeporte (@teledeporte) June 8, 2026

Με στόχο ένα μακροπρόθεσμο έργο και την πρόθεση να θέσει ξανά υποψηφιότητα σε τέσσερα χρόνια, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι η δέσμευση του στην κοινότητα των «μερένχες» παραμένει άθικτη, υποσχόμενος να διατηρήσει μια εποικοδομητική στάση και να παραμείνει προσεκτικός στις ανάγκες των μελών.

«Από σήμερα, θα είμαστε ενεργοί Μαδριδιστές, έτοιμοι να βοηθήσουμε τα μέλη, ακόμη και από μια νέα θέση, ακούγοντας και συμμετέχοντας στο πνεύμα των Μαδριδιστών, αλλά χωρίς να εγκαταλείπουμε την υπεράσπιση των ισχυρών ιδεών που κάποτε μας οδήγησαν να κάνουμε το βήμα της υποψηφιότητας, ειδικά όσον αφορά την πώληση του συλλόγου».

Το πιο εντυπωσιακό και μάλλον απροσδόκητο σημείο του μηνύματος ήρθε όταν ο Ενρίκε πρόσεφερε στον Φλορεντίνο Πέρεθ τους φακέλους για τις μεταγραφές και τα σχέδια που είχε δημιουργήσει με τους συμβούλους του, για την ανάπτυξη του συλλόγου.

«Προσφέρω στη Ρεάλ Μαδρίτης τις προτάσεις βελτίωσης του αθλητισμού και της κοινωνίας που παρουσιάσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι οποίες έθεσαν το μέλος στο επίκεντρο των πάντων για την επιδίωξη μεγαλύτερης διαφάνειας και δημοκρατίας εντός του συλλόγου. Οι εκλογές τελείωσαν και τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης».