Το λάθος του Πέρεθ με τον Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για τον Φλορεντίνο Πέρεθ, που δείχνει να μην έχει μάθει από λάθη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παίρνοντας την απόφαση να απολύσει τον Τσάμπι Αλόνσο.

Στην πτήση της επιστροφής από τη Σαουδική Αραβία, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε μία συνομιλία με τον CEO Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, η οποία δεν έμεινε και τόσο κρυφή. Ίσως τελικά να μην ήταν και αυτός ο σκοπός της. Σύμφωνα, λοιπόν, με την El Periodico ο τεχνικός της Ρεάλ εμφανίστηκε κουρασμένος και πλήρως απογοητευμένος από την τοξική ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια. Μία σχέση, που ξεκίνησε με ενθουσιασμό, μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε η διάθεση του Πέρεθ να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Αλόνσο δέχθηκε το πρώτο τελεσίγραφο πριν καν υπογράψει: ή θα αναλάμβανε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ή δεν υπήρχε συμφωνία. Τελικά, η θητεία του κράτησε μόλις για 34 παιχνίδια, καθώς απολύθηκε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Σούπερ Καπ. Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι το ρεκόρ του ήταν ίδιο με εκείνο του Χάνζι Φλικ στα δικά του πρώτα 34 παιχνίδια: 24 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες. Αυτό δείχνει και τη διαφορά στήριξης για τους δυο τους.

Στις συζητήσεις με τον 34χρονο προπονητή, ο Πέρεθ είχε ξεκαθαρίσει ότι θα τον στηρίξει στην προσπάθεια για περισσότερη πειθαρχία στο Valdebebas. Πολύ γρήγορα, αθέτησε την υπόσχεσή του. Στο πρώτο τους meeting μετά τον αποκλεισμό από την Παρί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο πρόεδρος του υπογράμμισε ότι ο Βινίσιους, με τον οποίο είχε έρθει για πρώτη φορά σε κόντρα, αποτελεί «κεφάλαιο» για τον σύλλογο. Ήταν η πρώτη προειδοποίηση ότι δεν έχει «λευκή επιταγή» και πρέπει να προσαρμοστεί.

6 - Real Madrid coaches with the best win percentage in all competitions:



75% - M. Pellegrini 🇨🇱

71.9% - J. Mourinho 🇵🇹

71% - R. Antic 🇷🇸

70.8% - C. Ancelotti 🇮🇹

70.6% - R. Firth 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

70.6% - XABI ALONSO 🇪🇸



Decision. pic.twitter.com/pDj75Y4kOt — OptaJose (@OptaJose) January 12, 2026

Η κατάσταση πολύ γρήγορα έγινε χαοτική, με ένα ρόστερ διχασμένο και παίκτες που ένιωθαν ότι είτε είχαν την εύνοια του Τσάμπι Αλόνσο είτε όχι. Δεν υπήρχε τίποτα στο ενδιάμεσο. Σε ένα τέτοιο κλίμα, λοιπόν, είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε προπονητή να χάσει το κύρος και – λογικά - τα αποδυτήρια. Ήταν αναπόφευκτο. Σε κάθε διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οι δύο τους είχαν συνάντηση, όμως από αυτές έβγαιναν μόνο προβλήματα και καμία λύση.

Ο προπονητής ήταν εκείνος που έπρεπε συνεχώς να κάνει υποχωρήσεις. Τον Οκτώβριο αναγκάστηκε να αποδεχθεί ότι δεν θα επιβληθεί καμία ποινή στον Βινίσιους για τη συμπεριφορά του στο Clásico, ενώ τον Νοέμβριο ο Πέρεθ του έκανε έντονα παράπονα για τη φυσική κατάσταση των παικτών και τους πολλούς τραυματισμούς. Εκείνη ήταν και η μεγαλύτερή τους σύγκρουση, καθώς ο πρόεδρος ήθελε να επιβάλει την επιστροφή του Πίντους στο τεχνικό επιτελείο. Ο Τσάμπι Αλόνσο στήριξε τον Κάμενφορτε, υπεύθυνο φυσικής κατάστασης, και οι σχέσεις τους οδηγήθηκαν σε τέλμα, έστω κι αν ο Πέρεθ κατάφερε, τουλάχιστον, να επιβάλει την επιστροφή του Νίκο Μίχιτς στο ιατρικό επιτελείο.

Στο χριστουγεννιάτικο πάρτι ο πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στον προπονητή, εκτός από κάποιες ιδιωτικές συζητήσεις, στις οποίες τόνισε αστειευόμενος ότι συμπληρώνονται «δύο βδομάδες χωρίς ο Τσάμπι να κάνει κάποιο λάθος», την περίοδο που δεν υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, οι φήμες αναφέρουν ότι υπήρχε όρος στο συμβόλαιο ότι αν ο Αλόνσο απολυθεί από την πρώτη σεζόν, τότε θα λάβει χρήματα μόνο για τον πρώτο χρόνο.

Με κάθε τους τετ α τετ, ο 34χρονος τεχνικός καταλάβαινε ότι αν θέλει να συνεχίσει στον πάγκο, θα πρέπει να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι. Άλλαξε τακτική, σταμάτησε τις συγκρούσεις, χαλάρωσε τους κανόνες πειθαρχίας, ενώ μετά τα παράπονα που εμφανίστηκαν στον Τύπο άρχισε μέχρι να μειώνει και τη διάρκεια των ατομικών video, που μοιράζονταν στους παίκτες, στο ένα λεπτό max, ώστε να μην κουράζονται και να μην χάνουν την προσοχή τους.

Προσπάθησε απλά να τους ικανοποιήσει όλους, καταλαβαίνοντας ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικός. Μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια, έχασε και τον σεβασμό. Ακόμα και οι παίκτες που ήταν έτοιμοι να «πεθάνουν» για εκείνον, έβλεπαν ότι ο Πέρεθ μπορεί να επιβάλει την ενδεκάδα και το ποιος είναι μέρος του rotation. Έβλεπαν έναν προπονητή, που δεν μπορούσε να βρει την ισορροπία.

Ο Φλορεντίνο νιώθει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο, όμως καμία από τις τελευταίες του αποφάσεις δεν τον έχει δικαιώσει. Ούτε καν η μεταγραφή του Μπαπέ. Η ανακαίνιση του Bernabéu δεν φέρνει ακόμα τα προσδοκώμενα έσοδα, καθώς η μία μήνυση διαδέχεται την άλλη (από τον θόρυβο, που οδήγησε σε ακύρωση συναυλιών, μέχρι την κατασκευή του πάρκινγκ και το Skybar). Η επιμονή του για τη Super League τον απομόνωσε από την UEFA και μέχρι τώρα τον έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα.

Η κόντρα του με την Ομοσπονδία, τη Λίγκα και τους διαιτητές έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, ενώ τώρα προσπαθεί να παραχωρήσει και μερίδιο της Ρεάλ σε ιδιώτες… Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του συλλόγου αντί να αναλύσει το πλάνο του για την επένδυση του 10% των μετοχών, ο Πέρεθ αναλώθηκε σε 90 λεπτά γκρίνιας για τους εχθρούς της «βασίλισσας»: τη LaLiga, την UEFA και την Μπαρτσελόνα. Τώρα, με τον Πίντους και τον Αρμπελόα θα μπορεί να ελέγχει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

«Κακόμαθα τους παίκτες και τους μπέρδεψα. Συμπεριφέρθηκα σαν γονιός, προσπαθώντας να τους δώσω το καλύτερο και αυτό τους οδήγησε σε λάθος δρόμο. Μόνο εγώ είμαι υπεύθυνος. Η παραίτησή μου θα τους δείξει ότι το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι η Ρεάλ Μαδρίτης», είχε πει ο Πέρεθ το 2006, όταν αποχωρούσε από την προεδρεία. Σχεδόν 20 χρόνια μετά δείχνει ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του… Βάζει τους παίκτες και τον εαυτό του πάνω από τον σύλλογο.

