Η επιστροφή του Ρόναλντ Αραούχο πλησιάζει, καθώς η ψυχολογική κατάσταση του Ουρουγουανού έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca».

Η απόφαση του Ρόναλντ Αραούχο να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο είχε πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία στις αρχές του μήνα. Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα, όπως είχε γίνει ευρέως γνωστό, δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση και η τελευταία του συμμετοχή ήταν απέναντι στην Τσέλσι, στην «βαριά» ήττα των Μπλαουγκράνα για το Champions League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», η ψυχική του υγεία έχει βελτιωθεί σημαντικά και αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα μετά τα Χριστούγεννα. O 26χρονος είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ και στους Αγίους Τόπους προκειμένου να ανακάμψει. Όπως φαίνεται, το ταξίδι είχε θετική επίδραση στην ψυχολογία του Ουρουγουανού και ήδη εξετάζεται η πιθανή ημερομηνία επιστροφής του στη δράση.

Ο Αραούχο θα γυρίσει στις προπονήσεις μετά την διακοπή των Χριστουγέννων και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος ενόψει του Καταλανικού ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ στις 3 Ιανουαρίου. Το γεγονός ότι θα περάσει την περίοδο των γιορτών μαζί με την οικογένειά του στην Ουρουγουάη, θα βοηθήσει περαιτέρω στην βελτίωση της ψυχολογίας του. Η αγωνιστική του εικόνα προτού πάρει την απόφαση να διακόψει δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, καθώς ο Αραούχο βρισκόταν μακριά από τα στάνταρ του. Αποκορύφωμα ήταν η αποβολή του στο παιχνίδι με την Τσέλσι στο Λονδίνο.