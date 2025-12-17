Αραούχο: Βελτιώθηκε η ψυχική του υγεία μετά το ταξίδι στους Αγίους Τόπους
Η απόφαση του Ρόναλντ Αραούχο να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο είχε πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία στις αρχές του μήνα. Ο Ουρουγουανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα, όπως είχε γίνει ευρέως γνωστό, δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση και η τελευταία του συμμετοχή ήταν απέναντι στην Τσέλσι, στην «βαριά» ήττα των Μπλαουγκράνα για το Champions League.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», η ψυχική του υγεία έχει βελτιωθεί σημαντικά και αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα μετά τα Χριστούγεννα. O 26χρονος είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ και στους Αγίους Τόπους προκειμένου να ανακάμψει. Όπως φαίνεται, το ταξίδι είχε θετική επίδραση στην ψυχολογία του Ουρουγουανού και ήδη εξετάζεται η πιθανή ημερομηνία επιστροφής του στη δράση.
Ο Αραούχο θα γυρίσει στις προπονήσεις μετά την διακοπή των Χριστουγέννων και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος ενόψει του Καταλανικού ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ στις 3 Ιανουαρίου. Το γεγονός ότι θα περάσει την περίοδο των γιορτών μαζί με την οικογένειά του στην Ουρουγουάη, θα βοηθήσει περαιτέρω στην βελτίωση της ψυχολογίας του. Η αγωνιστική του εικόνα προτού πάρει την απόφαση να διακόψει δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, καθώς ο Αραούχο βρισκόταν μακριά από τα στάνταρ του. Αποκορύφωμα ήταν η αποβολή του στο παιχνίδι με την Τσέλσι στο Λονδίνο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.