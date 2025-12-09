Η ψυχική υγεία του Ρόναλντ Αραούχο είναι χειρότερη από το αναμενόμενο και πλέον είναι αμφίβολο το αν ο 26χρονος θα ξαναπαίξει με την Μπαρτσελόνα.

Η ψυχολογική κατάσταση του Ρόναλντ Αραούχο φαίνεται να είναι πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι αρχικά πίστευαν όλοι. Τα λάθη του Ουρουγουανού μπακ είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο, ειδικά μετά την αποβολή του στο ματς του «Στάμφορντ Μπριτζ» με την Τσέλσι, όμως το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος δεν είναι αγωνιστικό.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε πως ο παίκτης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά ζητήματα και ο ίδιος ζήτησε άδεια για να απομακρυνθεί από την ομάδα μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με ισπανικά ρεπορτάζ όμως, η ψυχική του υγεία φαίνεται να είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι υπολογιζόταν. Αυτό που ξεκίνησε ως λίγες μέρες αποχής μετατράπηκε σε μία σοβαρή αμφιβολία για το αν ο Αραούχο θα μπορέσει να παίξει ξανά με τους Μπλαουγκράνα! Υπάρχουν μάλιστα υποψίες ότι ίσως και να έχει ήδη παίξει το τελευταίο του ματς με την Μπάρτσα.

Η πίεση σε έναν σύλλογο τέτοιου βεληνεκούς είναι μεν ασφυκτική και τα συνεχή λάθη σε κρίσιμα παιχνίδια πολύ γρήγορα συγχωρούνται, ωστόσο το «κύμα» των αρνητικών σχολιων που δέχθηκε και η συνεχής κατακραυγή φαίνεται να έχουν επηρεάσει την καθημερινότητά του. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Μπαρτσελόνα στηρίζει πλήρως τον παίκτη της και τού έχει δώσει απεριόριστο χρόνο για να ανακάμψει. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι εξετάζει ήδη άλλες λύσεις, αφού η απουσία του Αραούχο αφήνει ένα τεράστιο κενό στην άμυνα.