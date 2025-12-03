Ένα απίστευτο σκηνικό καταγράφηκε μεταξύ των δύο τερματοφυλάκων της Μπαρτσελόνα, στους πανηγυρισμούς του γκολ του Φεράν Τόρες.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε χθες βράδυ (02/12) στο ανανεωμένο «Καμπ Νου» την Ατλέτικο Μαδρίτης στα πλαίσια της 17ης εμβόλιμης αγωνιστικής της LaLiga, με το σύνολο του Φλικ να επικρατεί με σκορ 3-1.

Ένα από τα highlights της αναμέτρησης προήλθε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του τρίτου γκολ των Καταλανών που σκόραρε η «χρυσή αλλαγή», Φεράν Τόρες, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, σφραγίζοντας έτσι μία μεγάλη νίκη.

Πιο συγκεκριμένα με το που ο Ισπανός επιθετικός πετυχαίνει το τέρμα πάει όλη η ομάδα κοντά του να πανηγυρίσει, συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα της Μπάρτσα, Ζοάν Γκαρσία, που έκανε σπριντ από την μία εστία του γηπέδου έως την άλλη για να γιορτάσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

A fan’s view of the team celebrating Ferran’s goal pic.twitter.com/ZeQMDqtIFb December 3, 2025

Αυτή η κίνηση του νεαρού τερματοφύλακα δεν φάνηκε να αρέσει τόσο στον έτερο κίπερ των «Μπλαουγκράνα», Βόιτσεχ Σέζνι, ο οποίος πήγε προς την πλεύρα του Γκαρσία για να του τα «ψάλλει» και να του ζητήσει να γυρίσει πίσω στην εστία του και να την «προστατέψει», καθώς απέμεναν λίγα μόλις δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο αγώνας, με τον 24χρόνο οπισθοφύλακα, να τον «υπακούει» και να πηγαίνει χαμογελαστός προς τα γκολποστ του.