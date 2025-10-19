Έλτσε και Αθλέτικ Μπιλμπάο αλληλοεξουδετερώθηκαν (0-0) και συνεχίζουν... χεράκι - χεράκι στη La Liga.

Η εξαιρετική φέτος Έλτσε έδωσε συνέχεια στο τρομερό της ξεκίνημα στη La Liga ως νεοφώτιστη. Έβαλε... τρικλοποδιά στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την υποχρέωσε να επιστρέψει στα στραβοπατήματα μετά τη νίκη επί της Μαγιόρκα. Οι δυο τους αλληλοεξοντώθηκαν στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο», έμειναν στη λευκή ισοπαλία (0-0) και συνεχίζουν αμφότερες στους 14 βαθμούς και την 7η και 8η θέση του πρωταθλήματος. Η Έλτσε πάντως όχι απλά βραχυκύκλωσε την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, αλλά ήταν και καλύτερη... υποχρεώνοντας τον Ουνάι Σιμόν να πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση με σημαντικές επέμβασεις κυρίως στον Ράφα Μιρ για να κρατήσει όρθιους τους Βάσκους.