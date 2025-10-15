Ραφίνια: «Σκέφτηκα να φύγω για τη Σαουδική Αραβία, δυσκολεύτηκα να πω όχι στις προτάσεις που είχα»

Ο Ραφίνια αποκάλυψε στα βραζιλιάνικα μέσα ότι είχε σκεφτεί να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ από τη σεζόν 2024-2025, η Μπαρτσελόνα έχει φτάσει σε νέα επίπεδα, αφού έδειχνε στάσιμη τα χρόνια μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι. Ο Γερμανός προπονητής έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα των Μπλαουγκράνα, έχοντας βελτιώσει σημαντικά αρκετούς παίκτες με τη διαχείρισή του. Ένας από αυτούς είναι και ο Ραφίνια.

Ο Βραζιλιάνος είχε δυσκολευτεί μετά τη μεταγραφή του από τη Λιντς το 2022, αλλά έπειτα από την άφιξη του Γερμανού προπονητή είναι εξαιρετικός. Μάλιστα, ίσως να μην βρισκόταν καν στη Μπαρτσελόνα αν δεν είχε έρθει ο πρώην τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο ESPN Brazil.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραφίνια

«Φυσικά και σκέφτηκα να φύγω, πίστευα ότι ίσως είχε έρθει η ώρα να αποχωρήσω, αλλά μετά μίλησα με τον προπονητή, πρώτα στο τηλέφωνο και μετά στην αρχή της προετοιμασίας και κατάφερε να με πείσει να μείνω. Και ευτυχώς που με έπεισε. Η πρόταση που λάβαμε από τη Σαουδική Αραβία με έκανε να διστάσω πολύ. Θα είχε λύσει τα προβλήματα της προσωπικής μου ζωής, των γονιών μου, του γιου μου και πολλών ανθρώπων γύρω μου. Παίζω ποδόσφαιρο από τα 15 μου, έχω περάσει καλά και δύσκολα παντού, και ήρθε μια στιγμή που σκέφτηκα ότι ίσως είχε έρθει η ώρα να φροντίσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου.»

Ο Ραφίνια ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής σεζόν, έχοντας 42 γκολ και 22 ασίστ σε 57 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, την φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει τοσο καλά και μετρά τρία γκολ και δύο ασίστ σε μόλις επτά εμφανίσεις, αλλά ταλαιπωρείται από τραυματισμό και αναμένεται να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν.