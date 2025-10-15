Βίκτορ Μπαρμπέρα: Ο νεαρός που μπορεί να αντικαταστήσει τον Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα απουσιάσει το προσεχές διάστημα (χάνει και Ολυμπιακό) από τις υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα, όμως ο σύλλογος φαίνεται πως έχει τη λύση, αν προκύψει μεγάλη ανάγκη.

Το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των απουσιών που καλείται να διαχειριστεί ο Χάνσι Φλικ, ενόψει των προσεχών υποχρεώσεων της Μπαρτσελόνα, εντός και εκτός συνόρων, μεταξύ των οποίων και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό την επόμενη Τρίτη (21/10) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ο Γερμανός τεχνικός έμαθε τα... δυσάρεστα για τον Πολωνό φορ, που υπέστη ρήξη στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού και θα απουσιάσει τις επόμενες 4-6 εβδομάδες από τα ματς των Καταλανών. Μαζί του στα πιτς είναι αυτή τη στιγμή και οι Λαμίν Γιαμάλ, Φερμίν Λόπες, Ραφίνια, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρσία, με τους δυο πρώτους πάντως να έχουν πολλές πιθανότητες επιστροφής απέναντι στην Τζιρόνα (18/10).

Το πρόβλημα όσον αφορά την αιχμή του δόρατος πρόκειται να καλυφθεί από τον Μάρκους Ράσφορντ ή -και- τον Φεράν Τόρες, που έχουν αγωνιστεί ξανά στη θέση του φορ, χωρίς όμως αυτή να είναι η φυσική τους θέση. Έτσι, ο Φλικ θα μπορούσε να στραφεί σε μια... εσωτερική μεταγραφή, αν θέλει να έχει έναν καθαρό στράικερ. Το όνομα αυτού : Βίκτορ Μπαρμπέρα.

Víctor Barberá, aka "Barberowski", is emerging as Barça Atlètic’s answer to Lewandowski's absence. The 21-year-old striker has started the season in top form, scoring five goals and assisting once in six games. @jaumemarcet pic.twitter.com/xmAWmgyIsc — barcacentre (@barcacentre) October 14, 2025

Στα 21 του χρόνια, ο Ισπανός επιθετικός που πέρασε τη σεζόν 2023-2024 στην Κλαμπ Μπρίζ, αλλά επέστρεψε στη Βαρκελώνη, μετράει αυτή τη στιγμή 5 γκολ και μια ασίστ με την δεύτερη ομάδα των «μπλαουγκράνα», και είναι αρκετά πιθανό λόγω γνώσης της θέσης, να κληθεί από τον Χάνσι Φλικ, τουλάχιστον για προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, σε περίπτωση που όντως χρειαστούν οι υπηρεσίες του.