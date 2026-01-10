Οι εμφανίσεις του Μάρκους Ράσφορντ έχουν ικανοποιήσει τη Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται πως θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ και μετά τη λήξη του δανεισμού του.

Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Μάρκους Ράσφορντ έψαχνε απεγνωσμένα μια αλλαγή περιβάλλοντος κι έναν τρόπο διαφυγής από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη Μπαρτσελόνα τελικά να του προσφέρει την ευκαιρία και να τον κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού.

Η προσωρινή συνεργασία τους ωστόσο δεν αποκλείεται να λάβει σύντομα μόνιμη μορφή, καθώς το «Athletic» αποκαλύπτει πως οι Μπλαουγκράνα έχουν σκοπό να κρατήσουν τον Άγγλο στη Βαρκελώνη και μετά τη λήξη του δανεισμού του.

Ο ταχύτατος αριστερός εξτρέμ άλλωστε έχει ικανοποιήσει άπαντες με τις εμφανίσεις του στην ομάδα και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Χάνσι Φλικ. Τον προηγούμενο Οκτώβριο μάλιστα ο Ράσφορντ με τη σειρά του είχε ξεκαθαρίσει πως θα ήθελε να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα και μετά το καλοκαίρι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «ESPN»:

«Ω ναι, σίγουρα. Απολαμβάνω τον χρόνο μου σε αυτή την ομάδα και πιστεύω ότι για οποιονδήποτε αγαπά το ποδόσφαιρο, η Μπαρτσελόνα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συλλόγους στην ιστορία του αθλήματος» είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε πως στη συμφωνία μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει τοποθετηθεί ρήτρα αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, όμως παραμένει αμφίβολο το κατά πόσο οι Μπλαουγκράνα θα θελήσουν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα ή αν θα ψάξουν ένα νέο deal υπό διαφορετικούς όρους με τους Κόκκινους Διάβολους.