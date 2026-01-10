Αλόνσο: «Δεν μας ενδιαφέρει αν θα παίξει ο Γιαμάλ - Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Μπαπέ»

Ο Τσάμπι Αλόνσο, μίλησε για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει βασικός στο ματς με την Μπαρτσελόνα ο Κίλιαν Μπαπέ, ενώ έκανε αναφορά και στον σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε την Πέμπτη (08/01) της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ, οπού θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία με την σειρά της «διέλυσε» την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε με το επιβλητικό 5-0.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αυριανή αναμέτρηση λοιπόν, ο προπονητής των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, μίλησε, μεταξύ άλλων και για τον τρόπο που θα προσεγγίσει ο ίδιος τακτικά το παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε και στο αν θα ξεκινήσει βασικός ο σούπερ σταρ της ομάδας, Κίλιαν Μπαπέ ή όχι.

«Δεν προσεγγίζουμε το παιχνίδι με βάση το αν τα πάμε καλά ή όχι. Σκεφτόμαστε το να είμαστε οι καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο παράγοντας τραυματισμών κάνει τα πράγματα διαφορετικά και υπάρχουν περισσότεροι παίκτες που αγχώνονται σε αυτόν τον τομέα».

«Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι το αυριανό. Θέλαμε να είμαστε εδώ όταν είδαμε το Super Cup στο ημερολόγιο. Πρέπει να περιμένουμε για την προπόνηση του απογεύματος. Αλλά είναι ένας τελικός στον οποίο θα πρέπει να ξέρεις πώς να αγωνιστείς για να τον κερδίσεις. Είμαστε έτοιμοι».

«Ο Γάλλος είναι πολύ καλύτερα. Η αρχική ιδέα ήταν να είναι έτοιμος για το ματς με την Ατλέτικο και αποφασίσαμε να μην επισπεύσουμε την επιστροφή του, αλλά αν φτάναμε στον τελικό, θα το επανεξετάζαμε ανάλογα με το πώς θα ένιωθε και με το αν θα ήταν διαθέσιμος. Όταν προπονηθεί σήμερα, θα έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να τον αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικός ή να έχει έναν πιο περιορισμένο ρόλο».

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στον νεαρό αστέρα των «Μπλαουγκράνα», Λαμίν Γιαμάλ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν θα είμαι εγώ αυτός που πρέπει να το αποκαλύψει, αλλά δεν μας επηρεάζει το αν θα παίξει ή όχι. Δεν προγραμματίζουμε να βρισκόμαστε στο απόλυτο των δυνάμεων μας, αλλά να είμαστε σε καλή κατάσταση οι τραυματισμοί μπορούν να τα ανατρέψουν όλα».

Ο Ισπανός προπονητής ευχαρίστησε τέλος, τους φιλάθλους που παρευρέθηκαν στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, ενώ παράλληλα δήλωσε το αν τον ενοχλεί που η Μπαρτσελόνα έχει τον τίτλο του φαβορί για τον αγώνα.

«Την παρατηρήσαμε την ατμόσφαιρα. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο όπου και αν παίζουμε. Είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Θα θέλαμε πολύ να νιώσουμε την ίδια ατμόσφαιρα ξανά αύριο».

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλα μπορούν να συμβούν. (Μπορεί να είναι το φαβορί), αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε για τη νίκη. Είμαστε πεπεισμένοι πως μπορούμε να νικήσουμε»