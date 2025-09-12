Ο Κιρίαν Ροντρίγκες ανακοίνωσε με συγκίνηση ότι επιστρέφει στην ενεργό δράση για την Λας Πάλμας, αφού νίκησε τον καρκίνο για δεύτερη φορά.

Ο Κίριαν Ροντρίγκες, ο αρχηγός της Λας Πάλμας γνωστοποίησε σε συνέντευξη τύπου, πως έχει λάβει πλήρη ιατρική και αγωνιστική έγκριση για να επιστρέψει στη δράση, αφού ξεπέρασε για δεύτερη φορά το λέμφωμα Hodgkin, μια ασθένεια που «χτυπάει» το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο 29χρονος μέσος μίλησε με ειλικρίνεια για την νέα καθημερινότητα στη ζωή του, για τις δυσκολίες που πέρασε αλλά και για την ανυπομονησία του να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας, των Καναρίων Νήσων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κίριαν Ροντρίγκες

Στη συνένευξη τύπου, ο Κίριαν φανερά συγκινημένος αναφέρεθηκε για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, μετά από την δεύτερη επιτυχημένη μάχη του με τον καρκίνο.

«Είμαι ιατρικά και αγωνιστικά απαλλαγμένος. Μπορώ να επιστρέψω στην καθημερινότητά μου, στην κανονικότητα. Να μπορώ να προπονούμαι, να κλωτσάω έναν συμπαίκτη ή να με κλωτσούν εκείνοι, και να ρίχνω στον προπονητή το βλέμμα όταν δεν με βάζει στην αποστολή.

Δεν είμαι ακόμα θεραπευμένος, γιατί ένας καρκινοπαθής χρειάζεται πέντε χρόνια για να αναρρώσει πλήρως. Γι’ αυτό και είχα την υποτροπή. Όμως είμαι πλήρως απαλλαγμένος από τον αγωνιστικό περιορισμό.

Μέχρι χθες δεν ένιωθα καμία διάθεση να παίξω. Δεν ήθελα να βγω στο γήπεδο, ούτε να φορέσω τη φανέλα της Λας Πάλμας. Όμως όταν πήρα το μήνυμα πως έχω πάρει εξιτήριο, σήμερα στο γήπεδο ένιωσα ξανά λίγη χαρά και ενθουσιασμό. Δεν το είχα πριν, αλλά σήμερα το ένιωσα λίγο και ελπίζω να το ξαναβρώ σύντομα.

Θέλω να ζητήσω να δείξετε υπομονή με το τεχνικό τιμ. Είναι απολύτως ικανοί και θα κρίνουν εβδομάδα με την εβδομάδα την ετοιμότητά μου. Χρειάζομαι χρόνο, χρειάζομαι προπονήσεις. Στην προετοιμασία υπάρχουν φιλικά για να δεις έναν παίκτη, τώρα δεν έχουμε αυτά τα παιχνίδια, αλλά με τον καιρό θα με βλέπετε ξανά να ανεβαίνω. Σιγά-σιγά θα επιστρέψω στο επίπεδο που θέλω. Είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, και είμαι έτοιμος να παλέψω ξανά για την ομάδα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 29χρονος Ισπανός.