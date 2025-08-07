Ο Στέλιος Μαλεζάς ταξίδεψε στην Ισπανία και είχε επιμορφωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Μαγιόρκα.

Μετά την αποχώρηση του από την Athens Kallithea ο Στέλιος Μαλεζάς κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και περιμένει την κατάλληλη περίπτωση για να πιάσει εκ νέου δουλειά, είτε είναι σε ομάδα της Ελλάδας, είτε του εξωτερικού.

Αυτό το διάτημα ο 40χρονος τεχνικός το αξιοποιεί για να εξελίξει τις γνώσεις, ώστε να είναι ακόμα πιο έτοιμος στην επάνοδο του στους πάγκους.

Σε αυτό το πλαίσιο ο νεαρός τεχνικός ταξίδεψε στην Ισπανία και επιφκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Μαγιόρκα. Ο Μαλεζάς είχε την ευκαιρία να μιλήσει με ανθρώπους του κλαμπ της La Liga και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

