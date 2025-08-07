Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να αφαιρέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει από την άρνησή του να υπογράψει τον ιατρικό του φάκελο!

Νέες... περιπέτειες για την Μπαρτσελόνα. Τα τελευταία 24ωρα, οι Μπλαουγκράνα και ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο με αφορμή την άρνηση του Γερμανού τερματοφύλακα να υπογράψει τον ιατρικό του φάκελο, βάσει του οποίου θα επιβεβαιωθεί ο τραυματισμός του.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε με τη σειρά της στην αντεπίθεση. Αρχικά, ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του ποδοσφαιριστή της. Ο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση του, δεν αφήνει την Μπαρτσελόνα να αποστείλει τη συγκεκριμένη ιατρική έκθεση, κάτι που απαιτείται ώστε να αξιολογηθεί το διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Χωρίς την υπογραφή του δεν δύναται να αιτηθεί την εγγραφή του νέου της αποκτήματος, Ζοάν Γκαρθία.

Πέραν αυτού, ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωσή του το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) γνωστοποίησε πως αφαίρεσε την το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Τερ Στέγκεν. Τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να βρεθεί λύση στο θέμα που έχει δημιουργηθεί! Έως τότε θα καθήκοντα αυτά «μεταβιβάζονται» στον Ρόναλντ Αραούχο.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι μετά το άνοιγμα πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του ποδοσφαιριστή Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και μέχρι να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα, ο σύλλογος –σε συμφωνία με τη Διεύθυνση Ποδοσφαίρου και το τεχνικό επιτελείο– αποφάσισε να του αφαιρέσει προσωρινά τον ρόλο του αρχηγού της πρώτης ομάδας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα καθήκοντα του αρχηγού θα αναλάβει ο νυν αντι-αρχηγός, Ρόναλντ Αραούχο.

Η Μπαρτσελόνα διαβεβαιώνει ότι η απόφαση ελήφθη σε συμφωνία με το τεχνικό τιμ, και ότι ο Ρόναλντ Αραούχο θα αναλάβει από εδώ και πέρα τον ρόλο του αρχηγού».