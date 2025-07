Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, η Μπαρτσελόνα έχει βάλει στο... μάτι τον Ροντρίγκο και περιμένει στη γωνία, σε περίπτωση που εκείνος αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μία «βόμβα» από την Βραζιλία ταράζει το μεταγραφικό παζάρι στην Ισπανία! Ο λόγος για τον Ροντρίγκο, το μέλλον του οποίου στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ακόμη βέβαιο, με την... Μπαρτσελόνα να τον έχει βάλει στο «στόχαστρο».

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει δημοσίευμα της «UOL Esporte» που μάλιστα τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα ήρθε σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Ροντρίγκο, τον οποίο οι Μπλαουγκράνα παρακολουθούν στενά, παρά τη συμφωνία της ομάδας με τον Μάρκους Ράσφορντ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπαρτσελόνα ξεκαθάρισε ότι είναι «ανοιχτή» σε συζητήσεις σε περίπτωση που ο Ροντρίγκο θελήσει τελικά να φύγει από τη Βασίλισσα, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το μέλλον του Ροντρίγκο, ο οποίος δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Ρεάλ και του Τσάμπι Αλόνσο, παραμένει ρευστό, ενώ ο Βραζιλιάνος αποτελεί μεταγραφικό στόχο ομάδων της Premier League, με την «τιμή» του να κοστολογείται στα 100 εκατ. ευρώ.

