Νέες αποκαλύψεις για το viral πάρτι του Γιαμάλ: «Ζητούσαν κοπέλες με συγκεκριμένες διαστάσεις στήθους»

Μοντέλο από την Ισπανία αποκάλυψε ότι οι διοργανωτές του πάρτι του Γιαμάλ έψανχαν κοπέλες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πληρώνοντάς τες για να παρευρεθούν.

Το πάρτι του Λαμίν Γιαμάλ είναι πρώτο θέμα στα ισπανικά media τις τελευταίες ώρες, αλλά για τους λάθος λόγους. Μετά τις καταγγελίες ότι χρησιμοποιήθηκαν άτομα με νανισμό για ψυχαγωγικούς λόγους, ένα μοντέλο από την Ισπανία προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με τους καλεσμένους, αλλά και το γενικότερο... theme του πάρτι.

Πιο συγκεκριμένα, η Κλαούντια Κάλβο που ασχολείται με τα social media, βρέθηκε καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς την προσέγγισαν για να δώσει το «παρών». Η ίδια ανέφερε ότι της πρότειναν να παρευρεθεί προσφέροντάς της από 10 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

Πριν επιβεβαιώσει ότι αρνήθηκε την πρόσκληση, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι περίμεναν από εμάς. Ζητούσαν ξανθιές γυναίκες με πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις στήθους. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα τηλέφωνά μας μαζί μας, όπως μας ενημέρωσαν».

Στη συνέχεια το μοντέλο πρόσθεσε ότι πέρασαν από μία «συνέντευξη», όπου τους ζήτησαν να στείλουν φωτογραφίες τους και να επιβαβειώσουν εάν είναι ελεύθερες ή βρίσκονται σε σχέση.

🗣️ Claudia Calvo (Spanish model): "I was asked to attend Lamine Yamal's birthday party. They offered us between €10k - €20k to go, but I don't know what they expected from us. They were asking for blonde women with very specific chest dimensions. We couldn't take our phones." pic.twitter.com/Fa2NZN69mh