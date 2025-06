Λεβαντόφσκι: «Νομίζω πως ήμασταν καλύτεροι από την Ίντερ»

Ο Πολωνός στράικερ παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία μίλησε τόσο για το μέλλον του, όσο και για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, τονίζοντας πως η Μπαρτσελόνα ήταν «καλύτερη» από την Ίντερ.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε στη Mundo Deportivo ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μετά το τέλος της σεζόν και τον τελικό του Champions League. Ο Πολωνός στράικερ ολοκλήρωσε τη χρονιά με 42 γκολ και 3 ασίστ σε 52 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων, πανηγυρίζοντας με την Μπαρτσελόνα το εγχώριο τρεμπλ.

Πέραν αυτού, έφτασε «μια ανάσα» από τον τελικό του Champions League, τονίζοντας στις δηλώσεις του πως οι «μπλαουγκράνα» ήταν καλύτεροi από την Ίντερ, όμως στο τέλος κάτι τους έλειπε. «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι όχι μόνο επειδή κερδίσαμε τίτλους αλλά και λόγω του τρόπου που παίξαμε. Θεωρώ ότι οι φίλαθλοι και ο κόσμος που παρακολουθούσε τους αγώνες μας είδαν ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ καρδιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι», ήταν το σχόλιό του για την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

‼️ Lewandowski: "I think we were the better than Inter, but something was missing." pic.twitter.com/eKWFT6Ascv

Φυσικά, ο Λέβα ρωτήθηκε και για το μέλλον του, καθώς πέραν του ότι έχει «πατήσει» τα 36 χρόνια ζωής, το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς ολοκληρώνεται το 2026. «Το μέλλον μου; Δεν έχω ιδέα. Στο ποδόσφαιρο, όταν μιλάμε για ένα χρόνο ή περισσότερο, αυτό είναι πολύς καιρός. Ακόμη και τρεις μήνες, μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες μπορεί να είναι πολύ.. Θα δούμε».

Τέλος, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο ποιον επιθετικό θα... σύστηνε στην διοίκηση της Μπάρτσα για αντικαταστάτη του, εξήγησε πως είναι δύσκολο να βρεθεί στράικερ που να σκοράρει με συνέπεια 40+ γκολ ανά σεζόν, όπως ο ίδιος, κάτι που καταφέρνει μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάνει.

You’ve set the bar so high that it will be difficult to replace you at Barcelona.



Lewandowski: "Exactly. That’s why it’s hard. I’m talking about a player who didn’t just score one or two seasons, but three, four, five, or more season scoring 40+ goals. And that’s not easy." pic.twitter.com/IkmjGfwMQ2