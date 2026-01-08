Ο Χάνσι Φλικ, στις δηλώσεις του μετά την νίκη επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελόνα το προσεχές καλοκαίρι.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε χθες την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε στα πλαίσια του ημιτελικού του Ισπανικού Σούπερ Καπ και επικράτησε με το επιβλητικό 5-0, επικυρώνοντας με αυτό τον τρόπο το εισιτήριο της για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ρεάλ ή Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, μίλησε μεταξύ άλλων και για θέματα πέρα από τον αγώνα. Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός τεχνικός, μίλησε για το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στον σύλλογο, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Πολωνού επιθετικού από την ομάδα το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Δεν ξέρω πού θα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι την επόμενη σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του, αλλά είμαι και ειλικρινής. Μίλησα μαζί του. Θα δούμε τι θα συμβεί και θα αποφασίσουμε μαζί στο τέλος της σεζόν»

🚨🗣️ Hansi Flick on Robert Lewandowski's future: "I don't know where Lewandowski will be next season."



"I'm really happy with him, but I am HONEST too... I spoke with him."



"We'll see what happens and we'll decide at the end of the season." pic.twitter.com/yV6EoAsMFL January 7, 2026

Μέχρι πρόσφατα, ο Λεβαντόφσκι δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσει προσφορές από αλλού, καθώς είχε σκοπό να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα και να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, με τον Φεράν Τόρες να τον έχει περάσει στην ιεραρχία και να ξεκινάει εκείνος βασικός στην αρχική ενδεκάδα.

Αυτή την στιγμή, το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να «κερδίζει» έδαφος, με ισπανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως πλέον ο διεθνής επιθετικός είναι πολύ πιο ανοιχτός στην ιδέα μιας μεταγραφής. Υπήρξαν συζητήσεις για την απόκτησή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, όμως αυτή η επιλογή έχει, ουσιαστικά, αποκλειστεί προς το παρόν.