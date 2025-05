Οι Πέδρι, Μαρτίνεθ, Όλμο και Γκαρθία πήγαν με ποδήλατο στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Φεράν Τόρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα.

Ο Φεράν Τόρες υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση σκωληκοειδίτιδας λίγες ώρες πριν η Μπαρτσελόνα νικήσει την Εσπανιόλ (0-2) για να κατακτήσει το 28ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Ο 25χρονος επιθετικός των Καταλανών μπορεί να μη βρέθηκε στο γήπεδο, ωστόσο οι συμπαίκτες του δεν τον ξέχασαν και φρόντισαν να τον επισκεφθούν αμέσως μετά την αναμέτρηση στη Βαρκελώνη.

Οι Πέδρι, Ινίγο Μαρτίνεθ, Ντάνι Όλμο και Έρικ Γκαρθία πήραν τα ποδήλατά τους και πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Τόρες για να πανηγυρίσουν μαζί του και να τον κάνουν να αισθάνεται λιγότερο μόνος του σε αυτήν την πολύ σημανιτκή ημέρα για τον σύλλογο.

Φίλαθλοι απαθανάτισαν τους τέσσερις ποδοσφαιριστές να τρέχουν με τα ποδήλατα στους δρόμους της πόλης και να χαιρετούν τους περαστικούς. Πριν, ωστόσο, φύγουν από το γήπεδο, τον είχαν καλέσει με facetime για να δει τι γινόταν στα αποδυτήρια της ομάδας.

Iñigo called Ferran Torres via FaceTime so that he could celebrate with the team from the hospital, as he had to undergo surgery for appendicitis.❤️ pic.twitter.com/2BH8PtkeP0