Ο Λαμίν Γιαμάλ συνάντησε σε εστιατόριο της Βαρκελώνης μία παρέα τουριστριών που του ζήτησαν να τις βγάλει φωτογραφία χωρίς να ξέρουν ποιος είναι.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει η Μπαρτσελόνα, όμως αυτή τη φορά δεν έκλεψε την παράσταση με ντρίμπλες και τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά με το χιούμορ του.

Ο νεαρός Ισπανός επιθετικός μόλις είχε τελειώσει το δείπνο του με φίλους σε εστιατόριο της Βαρκελώνης, όταν μια παρέα τουριστριών τον πλησίασε για να του ζητήσει να τις βγάλει φωτογραφία. Αγνοώντας ποιον έχουν μπροστά τους, μία εξ αυτών τον ρώτησε το όνομά του. Ο Γιαμάλ τότε, με χαμόγελο και διάθεση, απάντησε «Ράιαν» για πλάκα.

Η πλάκα όμως κράτησε λίγο, καθώς κάποια από τις τουρίστριες τελικά τον αναγνώρισε, αλλά ο 17χρονος συνέχισε ακόμα και τότε να βγάζει φωτογραφίες και δεν χάλασε το κλίμα, δείχνοντας ότι παρά το ότι είναι το πιο viral wonderkid στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, παραμένει ταπεινός.

A group of girls went out to a restaurant and asked Lamine Yamal to take their picture without knowing who he was. 💀 pic.twitter.com/zECJBQa6CI