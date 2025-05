Τόνι Κρόος: «Ο Πέδρι είναι απλά ο καλύτερος»

Ο Τόνι Κρόος αποθέωσε τον Πέδρι, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος στη θέση που αγωνίζεται στον πλανήτη!

Ο Πέδρι αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες στη μεσαία γραμμή της Μπαρτσελόνα. Αν και μόλις 22 ετών, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε κορυφαίο επίπεδο, με την ποδοσφαιρική του ωριμότητα να εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο έμπειρους. Ανάμεσά τους και ο Τόνι Κρος, ο οποίος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Ισπανό χαφ.

Η εκτίμηση του Γερμανού θρύλου μόνο ασήμαντη δεν είναι, καθώς πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους μέσους της τελευταίας δεκαετίας και όταν ένας παίκτης τέτοιου βεληνεκούς μιλάει με τόσο θαυμασμό, είναι αδύνατο να περάσει απαρατήρητο.

«Ο Πέδρι είναι ο καλύτερος στη θέση του σήμερα, τουλάχιστον για μένα. Δεν είναι απλά ένας παίκτης που σκοράρει ή δίνει ασίστ, είναι ένας ποδοσφαιριστής που προσφέρει λύσεις σε κάθε παιχνίδι. Όταν δεν παίζει, του λείπεις αμέσως, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Έριξα μια ματιά στις επιδόσεις του φέτος και το γεγονός ότι κερδίζει 11-12 αμυντικούς σε κάθε ματς είναι τρομερό, και μιλάμε για έναν μέσο. Είναι απλά ο καλύτερος, και αν λείψει από την ομάδα, το καταλαβαίνεις αμέσως», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Να θυμίσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζεται με τόσο σεβασμό για τον Πέδρι. Θυμίζουμε πως στο EURO 2024, μετά τον τραυματισμό του Ισπανού από μαρκάρισμά του, ο Κρόος είχε σπεύσει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Toni Kroos: “Pedri is currently the best there is in that position in my eyes”.



“Pedri, in general, is a player who you'll miss when he is not playing, no matter against whom”.



“He not only scores goals, he doesn't only assist goals. He gives you solutions. I had a look at… pic.twitter.com/QtMfjmf9PW