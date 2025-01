Ειλημμένη είναι η απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν σύμφωνα με το ισπανικό «Onda Cero».

Την τελευταία του σεζόν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» φέρεται να διανύει ο Κάρλο Αντσελότι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, έχοντας πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ισπανική ιστοσελίδα «Onda Cero», ο Ιταλός τεχνικός δεν πρόκειται να εξαντλήσει το συμβόλαιό του που έχει ισχύ ως το 2026 και σκοπεύει να φύγει το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από την έκβαση της σεζόν και το αν οι Μερένγκες θα κατακτήσουν τους διαθέσιμους τίτλους σε Ισπανία κι Ευρώπη.

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Βασίλισσας με 15 τίτλους έχει δεχθεί αρκετή γκρίνια τη φετινή σεζόν για τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού και η θέση του κρίθηκε επισφαλής σε πάνω από μία περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη αυτή μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Σούπερ Καπ που χαρακτηρίστηκε ως «η τελευταία του ευκαιρία» από τη «Marca».

Όσο για τον αντικαταστάτη του, το «Onda Cero» κατονόμασε τον... συνήθη ύποπτο από το περασμένο καλοκαίρι που δεν είναι άλλος από τον Τσάμπι Αλόνσο.



🚨 Carlo Ancelotti has decided to leave Real Madrid at the end of the season. 👋🇮🇹



(Source: @OndaCero_es) pic.twitter.com/igk3R6ov9F