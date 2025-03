Ο 15χρονος γιος του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες, συνδύασε το ντεμπούτο του στην Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης με ασίστ-τακουνάκι «τρελαίνοντας» τον πατέρα του που παρακολούθησε από κοντά το ματς.

Περίπου ενάμισης μήνας ένας πέρασε από όταν ο Μαρσέλο αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, όμως ο Βραζιλιάνος δεν έχει «σβήσει» την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Και πώς να το κάνει άλλωστε, ειδικά αφού ο γιος του ακολουθεί τα βήματά του.

Ο 15χρονος Έντσο Άλβες έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ για το νικητήριο γκολ της ομάδας του, μόλις λίγο αφότου πέρασε ως αλλαγή το ματς με τον Μαρσέλο να πανηγυρίζει σαν... παιδί χωρίς να κρύψει τη χαρά του. Ο γιος του φρόντισε να τον αποζημιώσει δευτερόλεπτα μετά χάρη σε ένα ασύλληπτο τακουνάκι προτού ο συμπαίκτης του σκοράρει.

Marcelo's reaction and joy for Enzo debut with U19 and his assist. 🤍 pic.twitter.com/PrqELPvcJL

Marcelo’s reaction to his son Enzo providing a backheel assist for the winner on his debut 🤍 pic.twitter.com/TtWWk0sI7E