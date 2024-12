Απίστευτο κι όμως... αληθινό, ο Σουάρες κέρασε για την ήττα της πρώην ομάδας του, Μπαρτσελόνα, από την Ατλέτικο (2-1).

Μετά τη μεγάλη νίκη της Ατλέτικο( 2-1 ) επί της Μπαρτσελόνα, μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε την ομάδα! Ο Λουίς Σουάρες φρόντισε να το γιορτάσει και να μην αφήσει τους πρώην συμπαίκτες του άδειο στομάχι, προσφέροντας φαγητό από το δικό του εστιατόριο, το «Chalito» στη Βαρκελώνη.

Ο Κόκε μάλιστα μοιράστηκε τη στιγμή μέσω instagram story, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον Ουρουγουανό σταρ!

Να θυμίσουμε ότι ο 37χρονος επιθετικός έχει υπηρετήσει και τα δύο στρατόπεδα. Φόρεσε τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε 283 αγώνες, πετυχαίνοντας 195 γκολ από το 2014 μέχρι το 2020. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Ατλέτικο, όπου αγωνίστηκε σε 83 παιχνίδια και βρήκε δίχτυα 34 φορές.

🚨🇺🇾 Atlético Madrid and Barcelona legend Luis Suárez treated the Atlético Madrid squad to food from his restaurant following their victory against Barcelona tonight. 🥹❤️🤍 pic.twitter.com/6Y2MUwW5aY