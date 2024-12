Σιμεόνε: «Μάλλον δεν έχω βρει ακόμα το κλειδί για να κερδίσω τη Μπαρτσελόνα»

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπαρτσελόνα, ο Σιμεόνε δήλωσε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τα δώσει όλα για να πάρει το πρώτο του τρίποντο απέναντι στους Μπλαουγκράνα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε ετοιμάζεται για μία δύσκολη αναμέτρηση στη Βαρκελώνη, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ το Σάββατο (21/12, 22:00). Ο Αργεντινός τεχνικός αναζητά την καλύτερη στρατηγική για να νικήσει για πρώτη φορά τους Μπλαουγκράνα, προκειμένου να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της ομάδας του και να πιάσει έστω και προσωρινά την κορυφή.

Ο 54χρονος τεχνικός δήλωσε αρχικά ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον τρόπο να αποσπάσει νίκη από τη Μπαρτσελόνα σε αγώνα: «Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια να παίξουμε, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά αν λέμε ότι είμαστε υποψήφιοι για τον τίτλο δεν κάνουμε λάθος. Μέχρι στιγμής στη Βαρκελώνη δεν έχω καταφέρει ποτέ να κερδίσω, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μάλλον δεν έχω βρει ακόμα το κλειδί για να το κάνω».

Ακόμη αναφέρθηκε στην σκληρή δουλειά των παικτών του: «Η ομάδα δουλεύει σκληρά και θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε εξαιρετική φόρμα. Η Μπαρτσελόνα έχει πολλούς ταλαντούχους νέους παίκτες, όπως ο Ραφίνια, που είναι από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και περιμένουμε έναν συναρπαστικό αγώνα».

