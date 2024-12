Κάρλο Αντσελότι: «Τα τελευταία αποτελέσματα της Σίτι δεν αλλάζουν το ότι ο Πεπ είναι ένας από τους καλύτερους»

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς της Ρεάλ με τη Ράγιο για τις εξελίξεις όσον αφορά τους τραυματισμούς των παικτών του, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι.

Η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη 17η αγωνιστική της La Liga (14/12, 22:00), με τη Βασίλισσα να έχει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα μετά τον τραυματισμό και του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του, αλλά δεν δίστασε να απαντήσει και σε ερώτηση που αφορά στο σερί κακών εμφανίσεων της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ιταλός τεχνικός θέλησε να εκφράσει την εκτίμηση που έχει για τον Πεπ Γκουαρδιόλα παρά τα όσα ακούει από τους φιλάθλους των Citizens, λέγοντας:

«Να δώσω συμβουλές για τον Πεπ Γκουαρδιόλα; Τα πρόσφατα αποτελέσματα δεν αλλάζουν τίποτα. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα καλά. Ο Πεπ εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους. Έχει σηματοδοτήσει μια εποχή εκεί (στη Μάντσεστερ Σίτι)».

Επιπλέον, ο Αντσελότι έκανε ένα update για τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους στα επόμενα ματς, αναφέροντας ότι ο Καμαβινγκά είναι έτοιμος να αγωνιστεί και πάλι, με τον Κιλιάν Μπαπέ να μένει εκτός. Ο Γάλλος θα ταξιδέψει κανονικά στο Κατάρ για το Διηπειρωτικό αλλά το να θα παίξει ή όχι θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, όπως έκανε γνωστό ο 65χρονος.

🗣️ Carlo Ancelotti: “Advice for Pep Guardiola? Recent results don’t change anything. Sometimes things don't work out for you. Pep is still one of the best. He has marked an era there.” pic.twitter.com/c6WCmHSBeU